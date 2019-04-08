شكرا لقرائتكم سويلم: نسعى لاستثناء مباراة الاهلي وصن داونز من قرار غلق برج العرب شهرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ان هناك محاولات جادة مع الامانة العامة للقوات المسلحة لاستثناء مباراة الاهلي القادمة اما صن داونز الجنوب افريقي من قرار عدم استضافة مباريات علي الملعب لمدة شهرين.

واوضح سويلم في تصريحات لسوبر كورة: ان الامانة العامة ابلغت اتحاد الكرة بغلق ملعب برج العرب لمدة شهرين لعمل الاصلاحات اللازمة للملعب والارضية.

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اضاف سويلم انه توجه صباح اليوم للامانة العامة في محاولة لانقاذ مباراة الاهلي المقبلة والتي يواجه فيها صن داونز يوم السبت المقبل في اياب دور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للاندية الابطال.

وتلقي الاهلي خسارة مفاجئة بخماسية نظيفة في المباراة التي اقيمن بجنوب افريقيا قبل يومين.