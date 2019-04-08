شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يرفض رسمياً استضافة مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطاباً رسمياً من مسئولى استاد برج العرب، يفيد باعتذار الاستاد عن استضافة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، مساء السبت المقبل، فى إياب دور الـ8 الأفريقى.

Advertisements

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن مسئولى الاستاد رفضوا استضافة اللقاء، وطلبوا من اتحاد الكرة والأهلى البحث عن ملعب بديل، لافتاً إلى أن المفاوضات مازالت سارية لحسم الملعب النهائى للقاء.

وكان الأهلى خسر 5-0 فى مباراة الذهاب، ويحتاج للفوز بسداسية نظيفة فى لقاء العودة حتى يتأهل لدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا .