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مواجهة بين لاسارتى ولاعبى الأهلى فى التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعى اليوم، الاثنين، على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

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وطالب لاسارتى لاعبيه بضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة ونسيان الخسارة السابقة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، وغلق الملف الأفريقي مؤقتاً استعداداً للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد، الأربعاء، على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

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