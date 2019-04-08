ناصر عباس وسيد مراد ووجيه أحمد يكشفون خطايا حكام بطولة شمال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة حكام، المشرف على دورة اتحاد شمال أفريقيا للشباب، برئاسة عصام عبد الفتاح، محاضرات التحليل الفنى لمباراتى مصر وكينيا والجزائر وتنزانيا. وقام عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وهشام قيراط، بالتعرف على النقاط الإيجابية والسلبية وطرق تطوير الأداء من المحاضرين ناصر عباس وسيد مراد، وحرص الثنائى على توضيح بعض النقاط التى يجب تطويرها فى الأداء التحكيمى فى المباريات المقبلة للبطولة، كما شارك فى التحليلى وجيه أحمد مشرف حكام البطولة والذى أكد ارتفاع مستوى الجميع.

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