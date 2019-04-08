كيف تعامل الخطيب مع لاسارتى ولاعبى الأهلي فى أول لقاء بعد خماسية صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة جلسات مع كل من الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولاعبى الفريق بالكامل على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.
وحاول الخطيب التعرف على أسباب خسارة الأهلى بخماسية من صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مطالباً الجميع بالتمسك بالأمل "الضعيف" فى اجتياز هذا الدور قبل مباراة العودة المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.
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