رياضة | "عاشور والشيخ وهشام" يواصلون التأهيل في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور والشيخ وهشام" يواصلون التأهيل في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الثلاثي حسام عاشور وهشام محمد وأحمد الشيخ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني عاشور من إجهاد في العضلة الضامة تعرض لها قبل مباراة الأهلي أمام صن داونز، فيما يعاني هشام من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يشتكي الشيخ من إجهاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات بدنية للغائبين عن مباراة الأهلي وصن داونز

Advertisements

وخاض لاعبو الأهلي الغائبين عن مباراة صن داونز الجنوب إفريقي تدريبات بدنية قوية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الإثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد أليخاندرو مخط الأحمال التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، لرفع معدل اللياقة البدنية لهم.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب العودة أمس من جنب إفريقيا بعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.