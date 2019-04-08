رياضة | يوفنتوس يسابق الزمن لخطف هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسابق الزمن لخطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق نادي يوفنتوس الإيطالي، الزمن للتعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة كبار أوروبا في خدمات اللاعب الشاب.

باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس سوف يقاتلون من أجل ماتياس دي ليخت، ولكن يجب على السيدة العجوز إعادة التواصل مع أياكس في الساعات القادمة لحل هذه المشكلة، والتفوق على كبار القارة.

وعلى الجانب الآخر تسيطر حالة من القلق على باريس سان جيرمان، حيث بات البرتغالي أنتيرو هنريك المدير الرياضي للنادي الباريسي، مطالباً بالتعاقد مع دي ليخت لتعزيز دفاع توماس توخيل في الصيف المقبل.

يوفنتوس سيفتح الاتصالات من جديد مع أياكس اليوم الاثنين وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، لاستكمال ملف التعاقد مع ماتياس دي لخيت، رغم ربط اللاعب الشاب بنادي برشلونة لمرافقة زميله فرانكي دي يونج في البلوجرانا.