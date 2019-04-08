رياضة | "إكرامي" يعلن جاهزيته لمواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إكرامي" يعلن جاهزيته لمواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتظم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتعافى إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة والتي غاب على إثرها عن مباريات الفريق في الفترة الماضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
تفاصيل جلسة إكرامي مع لاعبي الأهلي
حرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع زملائه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين.
واستغرقت الجلسة التي عقدها إكرامي مع زملائه ١٥ دقيقة في غياب الجهاز الفني، طالبهم خلالها بضرورة غلق صفحة إفريقيا مؤقتا والتركيز أمام مصر المقاصة، لمصالحة الجماهير، ثم الاستعداد للقاء العودة أمام صن داونز.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
الحزن يسيطر على لاعبي الأهلي في أول مران بعد فضحية صن داونز
ظهرت علامات الحزن على لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش.
وظهر مدى تأثر لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة صن داونز وحزنهم الشديد بسبب الخسارة القاسية التي مُني بها الفريق بخماسية نظيفة.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب العودة أمس من جنوب إفريقيا، والخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.