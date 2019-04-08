رياضة | عاجل.. وليد سليمان يعلن جاهزيته مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وليد سليمان يعلن جاهزيته مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في يناير الماضي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.