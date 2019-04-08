رياضة | تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب العودة أمس من جنوب إفريقيا، والخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.