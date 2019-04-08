رياضة | سر غضب الخطيب في الأهلي

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غادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، غرفة لاعبي فريق الكرة بمقر النادي بالجزيرة، غاضبا بعد الاجتماع العاصف الذي عقده معهم.

وظهرت علامات الاستياء على وجه رئيس النادي، بسبب أثقل هزيمة يتعرض لها النادي في تاريخه القاري.

وتوجه "الخطيب" بعد انتهاء اجتماعه مع لاعبي فريق الكرة، إلى المدرج الجديد بالنادي، ليتفقد عملية إنشاء غرف الملابس وصالة الألعاب "الجيم" الجديدة.

يذكر أن الأهلي خسر بخماسية نظيفة أمام ماميلودي صن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الماضي في بريتوريا، وستكون مواجهة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل.