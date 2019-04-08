رياضة | لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بنسيان فضيحة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بنسيان فضيحة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب لاسارتي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة ونسيان الخسارة السابقة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وغلق الملف الإفريقي مؤقتا استعدادا للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

وسقط الأهلي بخماسية أمام صن داونز في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت الماضي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.