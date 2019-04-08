Wrestlemania 35 .. تعرف على نتائج عروض المصارعة الحرة

كتب - مروان عصام

عاشت جماهير المصارعة الحرة ليلة مثيرة مع إقامة مواجهات عرض "راسلمينيا 35"، بمشاركة العديد من المصارعين الأقوياء وفى مقدمتهم كولين جوست، مايكل تشى، أبولو كروز، تايتوس أونيل، تايلر بريز، جيندر مهال، بوبي روود، تشاد جيبل، كاليستو، جران ميتاليك، لينس دورادو، بو دالاس، مصطفى علي، كارل أندرسون، مات هاردي، جيف هاردى.

Wrestlemania 35 بحضور 82 ألف متفرج

انتهى عرض "ريسلمانيا 35" بعد ليلة مليئة بالأحداث والنزالات التاريخية التى شهدت الكثير من الإثارة والحماس أمام ملعب حضر فيه أكثر من 82 ألف متفرج من جميع أنحاء العالم،...