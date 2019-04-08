كتب - مروان عصام
عاشت جماهير المصارعة الحرة ليلة مثيرة مع إقامة مواجهات عرض "راسلمينيا 35"، بمشاركة العديد من المصارعين الأقوياء وفى مقدمتهم كولين جوست، مايكل تشى، أبولو كروز، تايتوس أونيل، تايلر بريز، جيندر مهال، بوبي روود، تشاد جيبل، كاليستو، جران ميتاليك، لينس دورادو، بو دالاس، مصطفى علي، كارل أندرسون، مات هاردي، جيف هاردى.
Wrestlemania 35 بحضور 82 ألف متفرج
انتهى عرض "ريسلمانيا 35" بعد ليلة مليئة بالأحداث والنزالات التاريخية التى شهدت الكثير من الإثارة والحماس أمام ملعب حضر فيه أكثر من 82 ألف متفرج من جميع أنحاء العالم،...
كانت هذه تفاصيل خبر Wrestlemania 35 .. تعرف على نتائج عروض المصارعة الحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.