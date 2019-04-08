محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وتطرق الخطيب خلال هذه الجلسة للحديث مع الجهاز الفني وعبد الحفيظ حول أسباب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الأحمر أمام صنداونز الجنوب إفريقي، وظهور الفريق بمستوى سئ في اللقاء.
وتلقى الأهلي خسارة بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كما عقد الخطيب جلسة مماثلة مع لاعبي الفريق للحديث عن نفس السبب.
وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل، حيث ينتظر الأهلي مهمة مستحيلة من أجل التأهل بالفوز بستة أهداف نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي ولاسارتي في أول مران بعد مباراة صنداونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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