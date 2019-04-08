المسابقات توضح موقفها من تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية لتأجيل مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين بالدوري، لافتًا إلى أن خوض الفريقين المباراة في نفس التوقيت صعب.

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى أن الأهلي والزمالك طلبا تأجيل مباراتيهما أمام مصر المقاصة والمصري -على الترتيب- بالدوري لانشغالهما بخوض مباراتي العودة لربع نهائي بطولتي أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج 9090 قال عامر حسين: "مباراة الأهلي والزمالك في موعدهما، ولم يتقدم أي نادي بطلب رسمي لتأجيل المباراة".

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وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "الزمالك طلب خوض مبارياته في الدوري في نفس توقيت الأهلي أو يسبق بيوم لرفع الضغط عن لاعبيه".

وتابع: "الأمر لن يكون سهلًا خاصة إذا كان الثنائي يلعبان في القاهرة، فالفريقين يخوضان مباراتيها على نفس الملعب (بتروسبورت)، فكيف ستقام المباراتين في نفس الموعد".

وأتم حسين قائلًا: "إذا كان كل فريق يخوض مباراته في ملعب مختلف فلن يكون هناك مانع".

جدير بالذكر أن الزمالك -متصدر جدول الدوري- سيخوض مباراته أمام المصري يوم الخميس المقبل، بينما سيخوض الأهلي مباراته أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل.