عامر حسين: محاولات إقامة مباراة الأهلي في برج العرب مستمرة.. و"الانتقادات" سبب الأزمة 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتصالات مع الأمانة العامة للقوات المسلحة للحصول على موافقة لإقامة مباراة الأهلي مع صنداونز على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ويستضيف الأهلي نظيره صنداونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح صنداونز بخماسية دون رد.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال عامر حسين: "هناك اتصالات من جانب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الأمانة العامة للقوات المسلحة للحصول على موافقة باستضافة برج العرب لمباراة الأهلي وصنداونز بعد موافقة الاتحاد الأفريقي".

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وأضاف رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية: "ماحدث خلال مباراة الزمالك والأهلي بالقمة 117 والانتقادات التي طالت الملعب بسبب الأمطار أثرت على قرار الكاف باتخاذ قراره بمنع إقامة مباريات الأهلي والزمالك على الملعب، لافتًا إلى أن هناك ملاعب في افريقيا أسوأ من برج العرب بكثير ولم يعترض الكاف من قبل، مشددًا على أن الانتقادات هي التي تسببت في الأزمة".

وبسؤاله عن عدد الجماهير إذا ما أقيمت المباراة في برج العرب أجاب: "تحديد عدد الجماهير سيتم من جانب الجهات الأمنية، المعتاد هو حضور 10 آلاف مشجع، من الممكن أن يوافق الأمن على زيادة العدد ولكن من الصعب أن تصل إلى 60 ألف كما طلب الأهلي".

وردًا على إقامة المباراة في ستاد السويس في حالة رفض برج العرب قال: "الأمر سيكون صعبًا لأن الأهلي لديه مباراة يوم 13 ابريل الجاري، ومن حق صنداونز التدريب على الملعب قبل موعد المباراة بيوم (12 ابريل)، وفي اليوم التالي سيتدرب فريق حسنية أغادير المغربي على الملعب ذاته قبل مواجهة الزمالك يوم 14 من الشهر ذاته بالكونفدرالية، ما يعني أن أرضية الملعب ستستهلك من أربع فرق خلال 3 أيام".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي وافق على إقامة مباراة الأهلي وصنداونز على برج العرب بعد رفضه مسبقًا لسوء جاهزية الملعب.