لاسارتي يتسلح بوليد سليمان في تشكيل الأهلي أمام صن داونز لتحقيق معجزة السداسية

يبدأ الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، في تجهيز وليد سليمان، مهاجم الفريق لقيادة التشكيل الأساسي أمام صن داونز يوم السبت المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي للدفع باللاعب في جزء من لقاء المقاصة لتجهيزه للقاء المرتقب أمام صن داونز.

ويرفض الجهاز الفني للأهلى المجازفة بوليد سليمان من خلال الدفع به قبل شفائه بشكل كامل خاصة وأنه واحد من أبرز نجوم الفريق التي يعتمد عليها لاسارتي ومعاونيه خاصة فى المباريات التي تحتاج للاعبين أصحاب خبرات.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء بمسابقة الدوري المصري، فيما يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي للفوز بسداسية من أجل التأهل حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة.