رسميا.. برج العرب يرفض استضافة لقاء الأهلي وصن داونز

قامت إدارة ملعب برج العرب، بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تعتذر فيه عن استضافة المباراة بين الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في السادسة مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة الثقيلة في مباراة الذهاب بخماسية دون رد.

وطلب الأهلي اللعب على ملعب برج العرب مع حضور 60 ألف مشجع، أملا في تعويض الخسارة الثقيلة ذهابا، بدلا من ملعب الجيش بالسويس الذي يستوعب عددا أقل من الجماهير.

ورفض الاتحاد الأفريقي “كاف” من قبل لعب أي مباراة على برج العرب بسبب سوء حالة أرضيته التي أنهكت من كثرة لعب المبارات عليها، قبل أن يتراجع “كاف” نفسه ويوافق على طلب الأهلي بخوض مباراة الإياب على هذا الملعب، قبل قرار إدارة الملعب الصادم بعدم استضافتها.