قامت إدارة ملعب برج العرب، بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تعتذر فيه عن استضافة المباراة بين الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في السادسة مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة الثقيلة في مباراة الذهاب بخماسية دون رد.
وطلب الأهلي اللعب على ملعب برج العرب مع حضور 60 ألف مشجع، أملا في تعويض الخسارة الثقيلة ذهابا، بدلا من ملعب الجيش بالسويس الذي يستوعب عددا أقل من الجماهير.
ورفض الاتحاد الأفريقي “كاف” من قبل لعب أي مباراة على برج العرب بسبب سوء حالة أرضيته التي أنهكت من كثرة لعب المبارات عليها، قبل أن يتراجع “كاف” نفسه ويوافق على طلب الأهلي بخوض مباراة الإياب على هذا الملعب، قبل قرار إدارة الملعب الصادم بعدم استضافتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. برج العرب يرفض استضافة لقاء الأهلي وصن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.