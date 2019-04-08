إنجاز تاريخي لمحمد أيمن لاعب منتخب مصر للتايكوندو

حقق محمد أيمن كابتن منتخب مصر للتايكوندو إنجازا تاريخيا، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس والتي أقيمت في مدينة أغادير بالمغرب. وأشاد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بالإنجاز الذي حققه اللاعب محمد أيمن مؤكدا أن إنجاز محمد أيمن لا يتمثل فقط في حصوله علي ميدالية في بطولة قوية اشترك فيها أقوي دول العالم وكبار المصنفين دوليا ولكن لكونه أيضا استطاع هزيمة بطل العالم وبطل الجراند بري عدة مرات من دولة النيجر في مباراة أكثر من رائعة.

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