أشرف قاسم: كهربا استفاد من الزمالك كثيرًا ورئيس النادي سانده

طالب أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، محمود كهربا، لاعب الزمالك الحالي، بإنكار الذات، وأن يتذكر دائمًا فضل النادي عليه.

قال قاسم، خلال تصريحاته لبرنامج

الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت أن كهربا من أكثر اللاعبين الذين استفادوا من الزمالك ولاقى دعمومساندة رئيس النادي، وساعده لكي يحترف،

وطالب قاسم بأن يتم تقويم اللاعب داخل وخارج الملعب، وأن يُنحي الحسابات المادية جانبًا، لأن اسم نادي الزمالك كبير، ويجب أن يستفيد من لاعب بحجم كهربا.

