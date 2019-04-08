عامر حسين يكشف حقيقة تقديم موعد مباراة الزمالك والمصري

عبد العزيز جمال

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات حقيقة تقديم مباراة الزمالك والمصري، لتقام يوم الأربعاء بدلا من الخميس.

وأكد عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، أنه لم يصل إليه أي خطاب رسمي من نادي الزمالك بشأن تقديم المباراة.

وقال عامر : "مباراة الزمالك والمصري في موعدها المقرر الخميس المقبل ومن الصعب تقديم موعد المباراة 24 ساعة".