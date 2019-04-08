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جروس يعلق على تعادل الزمالك أمام حسنية أغادير

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام حسنية أغادير كانت قوية على مدار شوطي اللقاء.

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أشار، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ8 للكونفدرالية الأفريقية، إلى أن الزمالك خاض اللقاء بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة.

أوضح أن الفريق «لم يظهر بشكل سيئ، ونجح في التعامل مع المنافس وجماهيره، وخاض المواجهة بالطريقة التي تناسب مواجهة فريق جيد على ملعبه».

تابع: «لدينا مباراة قوية في القاهرة والتي ستشهد عودة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة المغرب، هدفنا تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائي».

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