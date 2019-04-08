شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: جهة سيادية تتولى طرح تذاكر كأس الأمم الأفريقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، إن شركة «إعلام المصريين» ستكشف عن تميمة البطولة أبريل الجاري، مؤكدًا أنها ستليق بمصر وببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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أضاف في مداخلة مع برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «جهة سيادية ستتولى طرح تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا للقضاء على السوق السوداء».

تابع: «في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا اللي مكنش فيها غلطة كان في سوق سوداء، أنا كنت هناك وشوفت، لكن النسبة كانت قليلة جدًا. ربنا يوفقنا كل حاجة تطلع كويسة».