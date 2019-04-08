اخبار الدروى المصرى اليوم الاثنين 8-4-2019 والزمالك يحلق منفردا فى الصدارة...

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جدة - عمرو شويل اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين8-4-2019، حيث أقيمت 3 مواجهات بالأمس الأحد بعدما التقى الداخلية وإنبي وواجه بتروجت الاتحاد السكندرى واختتمت اللقاءات بمواجهة حرس الحدود وسموحة.

اخبار الدورى المصرى شهدت تربع الزمالك على القمة برصيد 57 نقطة بينما حل النادى الأهلى فى الوصافة برصيد 55 نقطة واقترب بيراميدز من المارد الأحمر فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بينما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

الداخلية 1 - 1 إنبى



واصل فريق إنبى بقيادة مديره الفنى على ماهر نزيف النقاط بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف أمام نظيره الداخلية فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

انتزع هدف المبادرة للفريق البترولى أحمد رفعت فى الدقيقة 37 عن طريق ركلة جزاء وعدل الننتيجة لصالح الفريق الشرطى محمد سالم فى الدقيقة 69 .

فريق الداخلية وصل للنقطة 26 فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بينما وصل فريق إنبى إلى النقطة 27 فى المركز الرباع عشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

بتروجت 1 - 0 الاتحاد السكندرى



اقتنص فريق بتروجت بقيادة مديره الفنى محمد عودة فوزا صعبا من أنياب نظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد أحمد عفيفى فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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الثلاث نقاط رفعت رصيد الفريق البترولى إلى النقطة 28 فى المركز الرابع عشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بينما تجمد رصيد زعيم الثغر عند النقطة 32 فى المركز التاسع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

حرس الحدود 1 - 2 سموحة



فك فريق سموحة النحس الذى لازم خلال مبارياته طوال الفترة الماضية بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كسر سموحة السكندرى صيام 210 يوما عن الانتصارات بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فوز سموحة على الحرس يعد الأول منذ 7 شهور وتحديد فى 7 أكتوبر الماضى حيث كانت أخر انتصارات الفريق السكندرى على وادى دجلة بهدف دون فى الأسبوع العاشر من الدوري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سموحه للنقطة 28 محتلاً المركز الـ14 و توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 29 محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.