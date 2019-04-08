شكرا لقرائتكم اخبار الدوري الإسباني اليوم 8-4-2019 عن حسم اللقب فى لقاء برشلونة ضد ليفانتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الدوري الإسباني اليوم الاثنين 8-4-2019، تتحدث عن اقتراب نادى برشلونة من التتويج باللقب فى الموسم الحالى 2018/2019 متفوقا على قطبى العاصمة الإسبانية "مدريد" الريال وأتلتيكو.

اخبار الدوري الإسباني اليوم الاثنين 8-4-2019

يسير برشلونة بخطى ثابتة نحو الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما فوزا مثيرا على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "كامب نو"، فى قمة الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

ورفع نادى برشلونة رصيده إلى 73 نقطة جاء بها في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد الذى تجمد رصيده عند 62 نقطة، في المركز الثاني، فيما يأتى ريال مدريد فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وفى حال استمرار فارق الـ11 نقطة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فإن الفريق الكتالونى سيتوج رسميا باللقب فى مواجهة ليفانتى التى يستضيفها ملعب "كامب نو"، يوم 27 أبريل الجارى فى الجولة 35 من الدوري الإسباني.

كما يملك برشلونة فرصة اخرى للتتويج مبكرا بلقب الليجا، بحيث يفوز فى الجولتين القادمتين مع عدم فوز الروخى بلانكوس فى مباراتيه وتعادل الفريق الملكى فى مباراة واحدة على الأقل.



برشلونة

اخبار الدوري الإسباني اليوم عن اقتراب برشلونة من اللقب

ويملك برشلونة فرصة كبيرة للغاية للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالى، حيث حصد الليجا فى الموسم الماضى 2017/2018 بعدما حصد 93 نقطة من إجمالى 38 مباراة حقق خلالها 28 انتصارا بالإضافة إلى 9 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة.



برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية هذا الموسم فى الدوري الإسباني

السبت 13 أبريل 2019

هويسكا × برشلونة

الأربعاء 20 أبريل 2019

برشلونة × ريال سوسييداد

الأحد 23 أبريل 2019

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة

الأحد 27 أبريل 2019

برشلونة × ليفانتي

الأحد 12 مايو 2019

سيلتا فيجو × برشلونة

الأحد 19 مايو 2019

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برشلونة × خيتافي

الأحد 26 مايو 2019

إيبار × برشلونة



مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

ويتبقى 7 مباريات لأتلتيكو مدريد منافس برشلونة على لقب الدوري الإسباني ، وهى:

السبت 13 أبريل 2019

أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو

الأربعاء 20 أبريل 2019

إيبار × أتلتيكو مدريد

الأحد 24 أبريل 2019

أتلتيكو مدريد × فالنسيا

الأحد 27 أبريل 2019

أتلتيكو مدريد × بلد الوليد

الأحد 12 مايو 2019

إسبانيول × أتلتيكو مدريد

الأحد 19 مايو 2019

أتلتيكو مدريد × إشبيلية

الأحد 26 مايو 2019

ليفانتي × أتلتيكو مدريد