شكرا لقرائتكم نجم الزمالك: مستوى حسنية أغادير كان مفاجئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك إن الفريق الأبيض حاول الخروج بنتيجة إيجابية خلال مباراة حسنية أغادير المغربي التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بل أنهم كانوا يريدون الفوز وتحقيق الانتصار.

أضاف زيزو خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، أن حسنية أغادير فريق كبير للغاية وقدم مباراة رائعة، بل أنهم تفاجئوا بمستوى الفريق المغربي لذلك ستكون مباراة العودة صعبة بكل تأكيد.

واختتم نجم الزمالك حديثه، بأنهم سيغلقون الملف الإفريقي الآن خاصة أن الفريق لديه مباراة هامة للغاية أمام فريق المصري بمسابقة الدوري العام والتي ستقام يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض سيحاول تحقيق الانتصار خلال مباراة العودة من أجل العبور للدور المقبل من البطولة.