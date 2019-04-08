شكرا لقرائتكم جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 8-4-2019 والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 8-4-2019 العديد من اللقاءات الهامة فى مختلف المسابقات العالمية والمحلية والتى يأتى على رأسها مواجهة تشيلسى ووست هام يونايتد فى الدورى الانجليزى. مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الدحيل x العين – الساعة الخامسة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2 الوصل x ذوب آهن اصفهان – الساعة السادسة إلا ربع مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2 استقلال طهران x الهلال – الساعة السابعة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2 النصر x الزوراء – الساعة السابعة والربع على قناة beIN SPORTS HD 2 Advertisements مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي x وست هام يونايتد – الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونياx كييفو فيرونا – الساعة الثامنة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3

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