شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض مناقشة عروض لاعبيه للمنافسة على المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام مناقشة أى عروض للاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة بعد احتدام الصراع على المركز الرابع فى الدورى بين أكثر من نادى على رأسهم الفريق الفيومى ورغبة الإدارة فى المنافسة على المربع الذهبى للعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية .
ويراقب مسئولو الأهلى والزمالك الثنائى محمد الدسوقى ظهير أيسر الفريق ومحمد تونى لاعب وسط الفريق من أجل التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى ظل مشاركتهم مع الفريق وظهورهم بشكل جيد ، وهو ما دفع إدارة النادي بمطالبة اللاعبين بالتركيز مع الفريق وإبتعاد عن الحديث فى أي عروض.
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