بث مباشر LiveTV مشاهدة راسلمينيا 35 يلا شوت yalla shoot دون تقطيع يوتيوب| الآن شاهد اونلاين عرض...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة راسلمينيا 35 أونلاين مهرجان المصارعة الحرة yalla shoot يوتيوب عرض wwe Wrestlemania، يترقب عشاق المصارعة حول العالم المهرجان الأكبر ريسلمانيا 2019 في الواحدة بعد منتصف الليل اليوم الأحد بمواجهات قوية للغاية كما تعود الجمهور في كل عرض سنوي من راسلمينيا، وسننقل رابط مشاهدة مباريات راسلمينيا 35 مباشر كورة اون لاين لايف مباشر بدون تقطيع وبجودة مميزة.

مشاهدة راسلمينيا 35 بث مباشر يلا شوت kora live، يبدأ عرض ريسلمينيا اليوم 7 ابريل 2019 على ملعب الموتيليوم المتواجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بحضور جماهيري كبير كالمعتاد، وسيكون مدة المهرجان المنتظر حوالي ست ساعات أو ربما أكثر ليتمكن الجميع من الاستمتاع بالمباريات القوية بين نجوم اللعبة، وسنعرض لكم مشاهدة ريسلمانيا يلا شوت كورة لايف kora online.

مواجهات راسلمينيا 35

ريسلمانيا 2019 مباشر يوتيوب اليوم hd، نزالات عديدة بين المصارعين في المهرجان الكبير، حيث سيتقابل تريبل اتش مع باتيستا في نزال بدون قوانين، كما سيواجه بروك ليسنر خصمه سيث رولينز على لقب البطولة العالمية، فيما سيلعب دانيال براين أمام كوفي كينغستون من أجل لقب بطولة الاتحاد wwe، وكالمعتاد سنوفر روابط بث مباشر لمشاهدة ريسلمينيا كورة ستار yalla shoot.

مهرجان راسلمينيا 35 بث مباشر kora star، سيلتقي كيرت أنجل مع بارون كوربين في تحدي تقاعد المخضرم أنجل إذا تم هزيمته، المصارع بوبي لاشلي سيخوض نزال أمام فين بالور على بطولة القارات، أما بطولة الولايات المتحدة فسيلعب عليها ساموا جو ضد ري ميستريو، وسيتمكن المتابعين من الحصول على رابط يلا شوت مشاهدة عرض راسلمينيا 2019 اونلاين.

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راسلمينيا 35 بث مباشر

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البث المباشر

سنقوم بإضافة لينك سريع بث مباشر ريسلمانيا 35 اليوم قبل انطلاقها، إذا توقف البث أثناء إقامة المهرجان نرجو تحديث الصفحة للاستمتاع بالعرض الكبير.

تمكن سيث رولينز من انتزاع حزام wwe بعد تغلبه على بروك ليسنر في نزال صعب للغاية على الطرفين، حيث استغل رولينز عدم وعي حكم المباراة وقام بإعطاء ليسنر ضربة غير قانونية ومن ثم قام بعمل الكورب ستومب وفاز باللقب.