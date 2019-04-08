النشرة الرياضية.. أبوتريكة يدعم الأهلي.. وكاف يعلن تصنيف منتخبات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز الأحداث ليوم الأحد 7 ابريل 2019.

بالصورة.. أبوتريكة يدعم الأهلي على طريقته الخاصة

حرص محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على دعم الفريق الأحمر، بعد الخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

مصدر بالكاف لمصراوي: نقل مباراة الأهلي وصنداونز لبرج العرب

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نقل مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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كاف يعلن تصنيف منتخبات أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الأحد تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019.

كهربا يُنهي برنامجه التأهيلي ويعلن جاهزيته لمواجهة المصري

أنهى محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك، تنفيذه البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس من أجل العودة للمباريات مجددًا.

نتائج الكونفدرالية.. الزمالك يقترب من التأهل.. والنجم والنهضة بقطعان نصف الطريق

انتهت مباريات ذهاب دور الثمانية من منافسات الكونفدرالية الإفريقية حيث استطاع الزمالك أن يفرض التعادل على منافسه حسنية أغادير بالمغرب.