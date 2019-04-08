ريال مدريد يقترب من ضم هازارد

‏يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني أقترب من ضم إيدين هازارد جناح فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

‏جناح البلوز الذي يسعى النادي الملكي لضمه بطلب من زين الدين زيدان مدرب الفريق، حيث وضعه كهدف

أساسي للنادي من أجل ضمه للفريق.‏وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ‏أن إدارة ريال مدريد واثقة من التوقيع مع هازارد هذا الصيف، وأن نادي تشيلسي سيطلب ١٠٠ مليون جنيهإسترليني.

‏الجدير بالذكر أن نجم البلوز صاحب الـ٢٨ عامًا كان مطلوبًا في ريال مدريد عندما كان زين الدين زيدان مدربًا للفريق في ولايته الأولى.

‏وغازل هازارد ريال مدريد في أكثر من مناسبة في وقت سابق، وأكد أن لعبه ضمن صفوف ريال مدريد بمثابة الحلم له، خاصةً احنا قيادة زيدان