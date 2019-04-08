ريال مدريد يقترب من ضم هازارد

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني أقترب من ضم إيدين هازارد جناح فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
جناح البلوز الذي يسعى النادي الملكي لضمه بطلب من زين الدين زيدان مدرب الفريق، حيث وضعه كهدف
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن إدارة ريال مدريد واثقة من التوقيع مع هازارد هذا الصيف، وأن نادي تشيلسي سيطلب ١٠٠ مليون جنيه
الجدير بالذكر أن نجم البلوز صاحب الـ٢٨ عامًا كان مطلوبًا في ريال مدريد عندما كان زين الدين زيدان مدربًا للفريق في ولايته الأولى.
وغازل هازارد ريال مدريد في أكثر من مناسبة في وقت سابق، وأكد أن لعبه ضمن صفوف ريال مدريد بمثابة الحلم له، خاصةً احنا قيادة زيدان
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