أشرف قاسم : عبد الله السعيد يستحق الإنضمام للمنتخب و "ملوش مكان في الزمالك"

أكد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز يستحق الانضمام للمنتخب الفترة المقبلة. وأضاف قاسم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد : السعيد يستحق الانضمام للمنتخب خاصة مع عدم وجود صانع ألعاب في الوقت الحالي. وبسؤاله عن اختلاف قناة صدى البلد : السعيد يستحق الانضمام للمنتخب خاصة مع عدم وجود صانع ألعاب في الوقت الحالي. وبسؤاله عن اختلافطريقة لعب بيراميدز عن المنتخب قال : لا ارى ذلك، السعيد مميز في هذا المركز وطريقة اللعب متشابهة، واكبر دليل على ذلك ان قفشة كان متألق مع بيراميدز ولكن بقدوم السعيد استطاع ان يحصل على مكانه بشكل أساسي.

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