

أشرف قاسم: علاقتي مع إسماعيل يوسف "انقطعت"

كشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، أن علاقته انقطعت مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة

الأخيرة.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن العلاقة

انقطعت من جانب إسماعيل يوسف، موضحًا أنه ربما يكون منشغلًا بعمله في الزمالك.

وواصل أنه على تواصل مع كل لاعبي الزمالك من أبناء جيله، لكنه يغضب كثيرًا من لقاءه بإسماعيل يوسف في المناسبات فقط.

