أشرف قاسم : "شوبير حاول ضمي للأهلي ولكني عشقي للزمالك منعني"





أكد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، أنه رفض الانضمام لأي نادي في مصر عقب الرحيل عن صفوف الأبيض

وأضاف قاسم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد

:حصلت على اربعة بطولات مع الزمالك، و لم يجددوا لي بنهاية تعاقدي.

واردف : كان عمري 29 عاما عندما رحلت عن الزمالك، ووصل لي

اكثر من عرض داخل مصر ولكني رفضت ارتداء اي قميص بخلاف قميص الزمالك في مصر، انتمائي الاول والاخير له.

واكد : شوبير حاول ضمي لصفوف الاهلي في ذلك الوقت ولكن هذا الامر كان مستحيلا، انا ألعب داخل الزمالك منذ كان عمري 9 سنوات.

