أكد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، أنه رفض الانضمام لأي نادي في مصر عقب الرحيل عن صفوف الأبيض
وأضاف قاسم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد:حصلت على اربعة بطولات مع الزمالك، و لم يجددوا لي بنهاية تعاقدي.
واردف : كان عمري 29 عاما عندما رحلت عن الزمالك، ووصل لي
واكد : شوبير حاول ضمي لصفوف الاهلي في ذلك الوقت ولكن هذا الامر كان مستحيلا، انا ألعب داخل الزمالك منذ كان عمري 9 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف قاسم : "شوبير حاول ضمي للأهلي ولكني عشقي للزمالك منعني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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