أشرف قاسم : كهربا استفاد من الزمالك كثيرا ورئيس النادي سانده كثيرا



طالب أشرف قاسم نجم الزمالك السابق محمود كهربا لاعب الزمالك الحالي بانكار الذات وأن يتذكر دائما فضل النادي عليه وقال قاسم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ان كهربا من اكثر اللاعبين الذين استفادوا من الزمالك ولاقى دعم الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ان كهربا من اكثر اللاعبين الذين استفادوا من الزمالك ولاقى دعمومساندة رئيس النادي وساعده لكي يحترف وطالب قاسم بان يتم تقويم اللاعب داخل وخارج الملعب وان ينحي الحسابات المادية جانبا لان اسم نادي الزمالك كبير ويجب أن يتسفيد من لاغب بحجم كهربا



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