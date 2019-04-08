أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه لم يصل إليه أي خطاب رسمي من نادي الزمالك بشأن تقديم مباراة المصري لتقام يوم الأربعاء بدلا من الخميس.
وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « مباراة الزمالك والمصري في موعدها المقرر
وأضاف: « مباراة الزمالك والمصري ستقام في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل، ومباراة الأهلي ومصر للمقاصة في موعدها الأربعاء المقبل ولن يتم تأجيل اللقاء»
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين: من الصعب تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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