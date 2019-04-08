أشرف قاسم : الشغل في مصر بالعلاقات .. وأنا بخاف ربنا





يرى أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، أن العمل في مجال التدريب داخل مصر يحتاج للعلاقات وليس للكفاءات.

وأضاف قاسم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد : انا شغلي فني

وليس اداري، في مصر العمل بالعلاقات وليس بالكفاءات، والمتحكم الأول في هذا هم والكلاء وشدد "مقدرش اشتغل بالشكل دا لإني بخاف ربنا".

واردف : دائما ما تأتي لي

العروض بمنتصف الموسم عقب الاطاحة بأي مدير فني، والامور تكون في تلك الحالة صعبة لان هذه الاندية بها لاعبين لا اعلم عنهم شىء ولم اختارهم.

واتم: ولذلك قررت ان لا اقبل أي عرض في منتصف الموسم باستثناء الأندية التي تملك القدرة على انهاء الموسم في مراكز جيدة.

