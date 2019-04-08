أشرف قاسم: الزمالك تعلم من درس الأهلي وغياب ساسي سبب مشكلة للأبيض





قال أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، إن هزيمة الأهلي أمس كانت بمثابة جرس إنذار للزمالك قبل مواجهة حسنية أغادير في الكونفيدرالية .

وأضاف قاسم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت

على قناة صدى البلد: " الزمالك قدم نموذج في غلق المساحات واللعب على المرتدات للحفاظ على فرصه في لقاء العودة عكس ما قامبه الاهلي".

وأوضح أن الزمالك واجه مشكلة بغياب فرجاني ساسي عن نصف الملعب تتلخص في نقل الكرة والارتداد من الدفاع للهجوم .

واتم ان ساسي أصبح عنصر مؤثر بحانب طارق حامد في أداء الزمالك في كل مبارياته وغيابه يتطلب مجهود وتركيز كبير من اللاعبين.

