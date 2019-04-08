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أسامه نبيه يعلن رحيله عن تدريب الكوكب السعودي

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أعلن أسامه نبيه نجم الزمالك السابق رحيله عن تدريبه نادي الكوكب السعودي.

وقال نبيه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «

تجربة تدريب الكوكب السعودي حققت منها استفادة كبيرة للغاية وفضلت الرحيل في ذلك التوقيت بعد ضمان عدم هبوط الفريق وانتشاله
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من كبوته». وأشاد مدرب عام المنتخب السابق بأداء الزمالك هذا الموسم.

وأكد أنه قادر على التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب حسنية أغادير المغربي.

وطالب نجم الفريق الأبيض السابق جروس المدير الفني للزمالك بعمل تدوير بين اللاعبين للتغلب على الإجهاد.
 

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