رياضة | ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم هجوم الفريق بلاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال" الموالي لريال مدريد، أن النادي الملكي بدأ في التفاوض مع نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع مهاجمه إدينسون كافاني لمزاملة كريم بنزيما مهاجم الفريق .

ويحاول الريال عقد العديد من الصفقات المميزة للعودة وتصحيح المسار في ظل تواجد زين الدين زيدان.

سكاي: هازارد في ريال مدريد

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن أن ريال مدريد الإسباني سيعلن ضم إيدين هازارد نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ريال مدريد يثق في حسم صفقة هازارد في الميركاتو الصيفي مقابل 116 مليون يورو.

مارسيلو يرد على عرض ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية إيطالية عن قرار البرازيلي مارسيلو بالبقاء مع ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وكان يوفنتوس الإيطالي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع مارسيلو إذا قرر الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن صحيفة آس الإسبانية أن مارسيلو يرغب في البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل ولا يريد الرحيل على الرغم من اهتمام يوفنتوس بضمه.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس كان قد طالب إدارة السيدة العجوز بالتحرك لضم مارسيلو لكن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الريال ستجبر مارسيلو على البقاء مع الملكي.

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يذكر أن مارسيلو كان على وشك الرحيل عن ريال مدريد إذا استمر المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدربًا للملكي.

ميسي يفجر قنبلة الموسم عن كريستيانو رونالدو

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني أنه يضع نفسه مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خارج أي استفتاءات على لقب الأفضل في العالم.

وأوضح ميسي أنه يتوقف للمنافسة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد بعد انتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميسي عبر راديو "كلوب 947 أف أم": "أشتاق للمنافسة ضد كريستيانو على الرغم من أنه كان من الصعب رؤيته وهو يحصد الألقاب في إسبانيا.. لقد رفع من هيبة الدوري الإسباني".

وأضاف ميسي: "باستثنائي أنا ورونالدو فإن نيمار ومبابي وإيدين هازارد ولويس سواريز وأجويرو هم أفضل اللاعبين في الوقت الحالي".

وتوج الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" مرتين بلقب بطل الليجا الإسبانية، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية 4 مرات.

وأحرز رونالدو لقب بطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات، أول مرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و4 مرات مع ريال مدريد، قبل أن ينتقل في الموسم الحالي إلى يوفنتوس، الذي قاده إلى الدور ربع النهائي للبطولة ذاتها.

برشلونة ينحني أمام راكيتيتش

تراجع نادي برشلونة الإسباني عن فكرة بيع راكيتيتش لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تراجع عن فكرة بيع راكيتيتش لتمسك اللاعب بالبقاء.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة ترى أنه يمكن جني الأموال إذا استمرار راكيتيتش في الفريق خلال الموسم المقبل.