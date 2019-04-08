رياضة | رئيس سموحة: أخطأت في حق التوأم حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة: أخطأت في حق التوأم حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بالخطأ في تأخر تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن في تدريب الفريق السكندري.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "سموحة يمتلك لاعبين مميزين كان ينقصهم الروح والحماس من أجل تحقيق الانتصارات وهو ما حققه حسام حسن مع اللاعبين إلى الجانب الفني".

وأضاف فرج عامر: "أخطأت حين لم أتخذ قراري بتعيين حسام حسن منذ 4 سنوات ماضية فهو كان الأحق والأجدر بهذا المنصب مع سموحة وأعترف بهذا الخطأ".

كل نتائج مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية

انتهت مباريات ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وشهدت تفوق الأندية العربية وتحقيقها لنتائج جيدة.

نكانا × الصفاقسي

خسر الصفاقسي التونسي خارج أرضه أمام نكانا الزامبي بنتيجة 2-1 ويكفيه الفوز بهدف نظيف في العودة

جورماهيا × نهضة البركان

فاز فريق نهضة بركان المغربي خارج أرضه على جورماهيا الكيني بهدفين نظيفين

النجم الساحلي × الهلال

فاز النجم الساحلي 3-1 بملعبه على الهلال السوداني وهي نتيجة تصب في صالحه قبل مباراة العودة بالسودان

حسنية أغادير × الزمالك

فرض فريق الزمالك التعادل السلبي على حسنية أغادير المغربي خلال لقاء الذهاب في المغرب.

فاروق جعفر: الزمالك استفاد من سقوط الأهلي

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من درس خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال مباراته أمام حسنية أغادير اليوم الأحد بربع نهائي الكونفيدرالية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك نجح في تحقيق نتيجة إيجابية وعليه الفوز في القاهرة بهدف واحد على الأقل لضمان الصعود، مشيرًا إلى أن الزمالك استفاد من درس خسارة الأهلي أمام صن داونز خاصة في إغلاق مساحات الملعب أمام حسنية أغادير.

وأضاف فاروق جعفر أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أصبح يغير من فكره ويعتمد على تأمين دفاعه في بعض الأوقات، مُكملًا: "مش عيب إنك تدافع".

وواصل أن الزمالك عليه عدم تعجل الفوز في العودة، وتأمين دفاعه حتى الدقيقة 60 أو 65، وبعد ذلك مع الدفعة المعنوية والشحن الجماهيري سيصبح الفريق قادر على التسجيل.

عاجل.. الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع أمام صن داونز رسميا

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف المدير التنفيذي أن النادي الأهلي خاطب اتحاد الكرة؛ من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع؛ نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة بعد الخسارة بخماسية في مباراة الذهاب.

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المدرب الأمثل لخلافة مارتن لاسارتي

انقلبت الدنيا ولم تقعد على مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكأنه الوحيد المسئول عن الفضيحة الكروية.

وتجاهلت معظم الجماهير دور اللاعبين وروح الفانلة الحمراء التي لم تظهر أمام صن داونز مطالبة بإقالة مارتن لاسارتي.

المعارضون لمارتن لاسارتي رأوا أنه لا يمكن أن يقدم أي جديد للأهلي بينما المؤيدون لفكرة بقائه يرون أنه لا وقت لتجربة مدرب جديد قبل نهاية الموسم ويطالبون باستمراره حتى نهاية الدوري المصري على أقصى تقدير.

وتمسك البعض الآخر بضرورة إقالة مارتن لاسارتي وتعيين خليفة له واقترحوا في هذا الاتجاه إما اسم أجنبي كبير صاحب خبرة إفريقية أو مدرب محلي يعرف قيمة الأهلي وظهر اسم مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي كأحد الأسماء المطروحة بقوة.

خماسيات في تاريخ الأهلي

- الخسارة بخماسية أمام صن داونز هي الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

- للمرة الأولى تستقبل شباك الأهلي 5 أهداف في مباراة واحدة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي كان قد ظهر في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام بمجرد التعاقد معه وهو يستلم قميصًا برقم 5 وخسر أمام صن داونز بالخمسة.

- فاز الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي بخماسية نظيفة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

- حاول الأهلي على مرمى صن داونز 5 مرات فقط.

أزمة جديدة تواجه الأهلي في الإياب أمام صن داونز

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة عن ملعب بحضور جماهيري لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبذل ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية محاولات مع الجهات الأمنية للموافقة على إقامة مباراة الأهلي وصن داونز بملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من السويس.

وأكد ثروت سويلم أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقف أمام إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على أحد ملعبي بترو سبورت والجبل الأخضر.

وأضاف سويلم: "نحاول مساعدة الأهلي عن طريق إقامة المباراة على ملعب برج العرب من أجل السماح بأكبر عدد ممكن لحضور الجماهير".

وأوضح سويلم أن لوائح الكاف تنص على حضور عدد محدد من الجماهير خلال مباريات الأدوار الإقصائية الإفريقية لذلك فإن ملعبي بتروسبورت والمقاولون العرب لا تتوافر فيهما الشروط مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية لن توافق على حضور عدد كبير من الجماهير إذا أقيمت مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرة.

وواصل: "الكاف لن يمانع إقامة اللقاء في برج العرب الأمن موافق فعليًا على استضافة هذا الملعب للمواجهة لذلك ننتظر موافقة مسئولي هيئة الاستاد حتى يتم تجهيزه الملعب على أكمل وجه".

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب برج العرب يوم السبت المقبل، إلا أنه تم نقلها إلى استاد الجيش بالسويس، بعدما أرسل الكاف خطابًا لاتحاد الكرة لطلب نقلها نظرًا لسوء أرضية برج العرب.

كان الأهلي قد خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب أمام صن داونز بجنوب إفريقيا لذلك يتطلع إلى تحقيق المعجزة في لقاء العودة بمصر.