رياضة | محمد صلاح يقدم نصيحة للأزواج للهروب من تسلل الزوجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقدم نصيحة للأزواج للهروب من تسلل الزوجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي نصيحة بطريقة ساخرة للمتزوجين للهروب من تسلل الزوجات على الهواتف المحمولة للأزواج.

ونشر محمد صلاح صورة طريفة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بشكل كوميدي لشخص يمسك بهاتفه المحمول به مرآة، وعلق صلاح على الصورة "للحماية من تسلل الزوجة من خلفك".

جماهير ريال مدريد تهجر الملعب

عبرت جماهير ريال مدريد الإسباني عن غضبها من الخروج هذا الموسم خالي الوفاض بهجرانه مباريات الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو.

في مباراة ريال مدريد ضد إيبار التي انتهت بفوز صعب للميرينجي 2-1، كان نحو نصف الملعب فارغا، إذ بلغ عدد الجماهير في الملعب خمسين ألفا و284 شخصا، واللافت أن هذا ليس الرقم الأقل الذي شهده البرنابيو هذا الموسم أو الثاني أو حتى الثالث.

ووصل عدد الجماهير في مباراة ريال مدريد وليجانيس بكأس الملك في يناير إلى 44 ألفا و231 شخصا.

أما مباراة ريال مدريد وهويسكا في الليا بلغ عدد الجماهير 49 ألفا و293 شخصًا وهو ما يؤكد غياب الجماهير رغم عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن معدل تراجع الحضور خلال المواسم الثلاثة الأخيرة تراجع بعشرة آلاف مشجع.

كيف يضمن ريال مدريد التعاقد مع صفقة الأحلام

رصد نادي ريال مدريد الإسباني مبلغًا خرافيًا من أجل ضمان التعاقد مع إيدين هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا.

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ويعد هازاراد هدفًا للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد، من أجل بناء فريق قوي في الموسم المقبل، قادر على الفوز ببطولة الدوري الإسباني من جديد، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن أن ريال مدريد وافق على تقديم 210 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 244 مليون يورو لنادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل دفع إدارة تشيلسي إلى الموافقة على بيع هازارد للنادي الملكي.

وقالت الصحيفة إن العرض الفعلي الذي سيتم تقديمه إلى نادي تشيلسي، سيتضمن حصول النادي الإنجليزي على مائة مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 110 ملايين جنيه إسترليني لإيدين هازارد، في عقد يمتد لست سنوات.

وتوقعت الصحيفة أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة بين الطرفين خلال أيام، بعد أن توصَّل الناديان إلى اتفاق نهائي حول مختلف تفاصيل العقد.

وفي حالة إتمام الصفقة مقابل ذلك المبلغ، سيصبح اللاعب البلجيكي هو الأغلي في العالم، متخطيًا بذلك البرازيلي نيمار، الذي بلغت قيمته 222 مليون يورو.

ويعد هازارد، هذا الموسم، أفضل لاعبي فريق تشيلسي؛ حيث سجل 14 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن تقديم 12 تمريرة حاسمة لزملائه، كما سجَّل ثلاثة أهداف في البطولات الأخرى مع الفريق.

ويرغب هازارد في الرحيل عن نادي تشيلسي في الموسم المقبل، من أجل تحقيق إنجاز كبير في مسيرته، من خلال التتويج بإحدى البطولات الكبيرة، خاصة أن عدم تأهل البلوز لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سيجعل رحيل هازارد قرارًا لا بديل عنه.

وكان هازارد هدفًا أساسيًا لإدارة ريال مدريد منذ نحو عامين؛ لكن النادي الإسباني لم ينجح في ضمه وقتها، لكن بعد التراجع الكبير في نتائج ومستوى ريال مدريد في الموسم الجاري، صار اللاعب صاحب الـ28 عامًا، هدفًا ملحًا وسريعًا للفرنسي زين الدين زيدان.