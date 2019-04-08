رياضة | كل نتائج الزمالك في الإياب عندما يتعادل سلبيا في الذهاب بإفريقيا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل نتائج الزمالك في الإياب عندما يتعادل سلبيا في الذهاب بإفريقيا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك مع مضيفه حسنية أغادير المغربي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "أدرار الكبير"، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل حسم تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية، بينما تكرار نتيجة لقاء الذهاب بالتعادل السلبي سيذهب بالمباراة لـ"ركلات الترجيح" لتحديد المتأهل للدور التالي، أما في حالة خسارة بطل مصر أو التعادل الإيجابي سيتأهل الفريق المغربي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" نتائج الزمالك في مباريات الإياب بالبطولات الإفريقية عندما يتعادل سلبيًا في مباريات الذهاب:-

- 1993

تعادل الزمالك سلبيًا مع كوتوكو الغاني في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 1993 في غانا، وتكررت نفس النتيجة في لقاء الإياب بالقاهرة، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بنتيجة 7/6 وتوج باللقب الإفريقي.

- 1994

تعادل الزمالك سلبيًا مع الترجي التونسي بالقاهرة في لقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال عام 1994، وخسر في لقاء الإياب بتونس بنتيجة 3-1 وفشل في حصد اللقب القاري.

- 1998

تقابل الزمالك مع الهلال السوداني في دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي عام 1998، وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب بالقاهرة، وخسر الفارس الأبيض في لقاء الإياب بهدف دون رد، وودع منافسات البطولة.

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- 1999

تعادل الزمالك سلبيًا مع فريق ستاد تيمبونايز بطل "جزر رينيون" في لقاء الذهاب في دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق فوزًا عريضًا في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 3-0 ليتأهل للدور التالي.

-2002

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2002 بين الزمالك والرجاء المغربي، واستطاع الفارس الأبيض التتويج باللقب الإفريقي، بعدما فاز في لقاء الإياب بمصر بنتيجة 1-0 بهدف تامر عبد الحميد الشهير.

- 2014

في عام 2014 سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام فريق نكانا الزامبي في لقاء ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق بطل مصر فوزًا كاسحًا في لقاء الإياب بخماسية نظيفة ليتأهل لدور الثمانية بالبطولة.

- 2015

تعادل الزمالك سلبيًا مع الفتح الرباطي المغربي في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي اقيمت بمصر، واستطاع الفارس الأبيض تحقيق فوزًا ثمينًا في لقاء الإياب بالمغرب بنتيجة 3-2 ليصعد للدور التالي.

- 2019

تعادل الزمالك سلبيًا مع فريق اتحاد طنجة المغربي في دور الـ32 "مكرر" للنسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، قبل أن يفوز بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب الذي اقيم في مصر.