انت الان تتابع مدحت شلبي عن خماسية الأهلي: «اتحرق دمي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

مدحت شلبي

شن الإعلامي مدحت شلبي هجوما عنيفا على الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الخسارة الفادحة التي تعرض لها الفريق من منافسه صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن من اختار هذا المدير الفني للمارد الأحمر كان قرارًا خاطئًا. وأضاف شلبي خلال برنامجه مساء الأنوار المُذاع على قناة نايل سبورت، أن مارتن لاسارتي غير جدير بقيادة فريق بحجم النادي الأهلي مشيرًا إلى أن ما حدث في جنوب إفريقيا كارثة وأنه كان "دمه بيغلي".

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وواصل: "فين لجنة الكرة بالأهلي؟ إزاي الأهلي مافيهوش لجنة كرة، كل ما تكلم حد في مجلس الإدارة يقولك كابتن الخطيب هو المسؤول عن ملف إدارة الكرة، ملناش علاقة، هو في كده؟". وتابع: "يا كابتن محمود هو الأهلي مافيهوش أي حد تستشيره؟ ده كله أباطرة، ده المنطق بيقول ما خاب من استشار.. لازم يكون في لجنة كرة تتكلم