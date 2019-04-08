انت الان تتابع جروس: تحملنا الضغط الجماهيري أمام حسنية أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

جروس

أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مواجهة قوية أمام نظيره حسنية أغادير المغربي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب أدرار، وانتهت بالتعادل السلبي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "الفريق لم يظهر بشكل سيئ، ونجحنا في التعامل مع المنافس وجماهيره والضغوط خلال اللقاء، خضنا المواجهة بالطريقة التى تناسب مواجهة فريق جيد على ملعبه".

وواصل جروس حديثه، قائلًا: "خضنا اللقاء بشكل جيد طوال التسعين دقيقة، وطريقة اللعب كانت تتناسب مع طبيعة المواجهة.. محمود عبد العزيز، قدم مباراة جيدة فى وسط الملعب بجوار طارق حامد". وأضاف المدير الفني للزمالك: "لدينا مباراة قوية في القاهرة، وهدفنا تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية..

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