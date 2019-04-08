انت الان تتابع الزمالك يعود من المغرب بتعادل سلبي مع أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

الزمالك

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الفريق المغربي. الشوط الأول شهد سيطرة تامة من الفريق المغربي مع اعتماد الزمالك على التأمين الدفاعي، في المقابل اعتمد لاعبو حسنية أغادير على الكرات الطولية خلف دفاع الزمالك وكذلك الاختراق من الناحية اليسرى خلف عبد الله جمعة ولاحت أول فرصة حقيقية لهم في الدقيقة الخامسة لكن أهدرها مهاجم الفريق المغربي بغرابة شديدة. ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

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ولم يتغير الأداء مع مرور الوقت، حيث استمر ضغط حسنية أغادير وفشل لاعبو الزمالك في الاحتفاظ بالكرة، حيث افتقد الفريق اللاعب الذي يجيد الاحتفاظ بالكرة ونقل الهجمة من الدفاع للهجوم، حيث فشل أوباما في القيام بهذا الدور تمامًا وواصل الأداء السيئ بل كان عبئًا على الفريق في كل الهجمات، واستمر الوضع هكذا حتى