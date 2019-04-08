انت الان تتابع الزمالك يعود من المغرب بتعادل سلبي مع أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
الزمالك
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الفريق المغربي. الشوط الأول شهد سيطرة تامة من الفريق المغربي مع اعتماد الزمالك على التأمين الدفاعي، في المقابل اعتمد لاعبو حسنية أغادير على الكرات الطولية خلف دفاع الزمالك وكذلك الاختراق من الناحية اليسرى خلف عبد الله جمعة ولاحت أول فرصة حقيقية لهم في الدقيقة الخامسة لكن أهدرها مهاجم الفريق المغربي بغرابة شديدة. ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.
ولم يتغير الأداء مع مرور الوقت، حيث استمر ضغط حسنية أغادير وفشل لاعبو الزمالك في الاحتفاظ بالكرة، حيث افتقد الفريق اللاعب الذي يجيد الاحتفاظ بالكرة ونقل الهجمة من الدفاع للهجوم، حيث فشل أوباما في القيام بهذا الدور تمامًا وواصل الأداء السيئ بل كان عبئًا على الفريق في كل الهجمات، واستمر الوضع هكذا حتى
ولم يتغير الأداء مع مرور الوقت، حيث استمر ضغط حسنية أغادير وفشل لاعبو الزمالك في الاحتفاظ بالكرة، حيث افتقد الفريق اللاعب الذي يجيد الاحتفاظ بالكرة ونقل الهجمة من الدفاع للهجوم، حيث فشل أوباما في القيام بهذا الدور تمامًا وواصل الأداء السيئ بل كان عبئًا على الفريق في كل الهجمات، واستمر الوضع هكذا حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن الأول، حيث واصل لاعبو أغادير السيطرة على الملعب ولاحت لهم أكثر من فرصة كان أخطرها التي سددها مهاجم الفريق في القائم الأيسر، وعلى عكس سير اللقاء كاد يسجل يوسف أوباما هدفا للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد إبراهيم البديل، لكن تعامل معها أوباما باستهتار شديد ليضيع على الفريق فرصة ذهبية للتقدم، ليستمر التعادل السلبي ويطلق حكم اللقاء صافرة النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعود من المغرب بتعادل سلبي مع أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.