انت الان تتابع طريق الزمالك.. النجم الساحلي يضرب الهلال بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
النجم الساحلي
حقق فريق النجم الساحلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الهلال السوداني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأوليمبي بسوسة، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، تقدم زياد بوغطاس لصالح النجم، وأضاف ياسين الشيخاوي، الهدف الثاني، وقلص مهند الطاهر الفارق للضيوف، قبل أن يعود الشيخاوي ويسجل الهدف الثالث، ويحتاج الفريق التونسي، لتحقيق أي نتيجة إيجابية أو الخسارة بفارق هدف، من أجل التأهل لنصف النهائي حين يواجه الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم بالسودان، في المقابل يحتاج صاحب الأرض للفوز بهدفين نظيفين.
فريق النجم الساحلي، سيطر على مجريات اللقاء، وسجل هدف التقدم عن طريق، زياد بوغطاس في الدقيقة 30 بعدما استقبل كرة ركنية برأسية رائعة في الزاوية اليمنى للمرمى، وبعد مرور ثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، نفذها ياسين الشيخاوي بنجاح. وفي الدقيقة 58، أدرك مهند الطاهر هدف تقليص الفارق لفريق الهلال،
فريق النجم الساحلي، سيطر على مجريات اللقاء، وسجل هدف التقدم عن طريق، زياد بوغطاس في الدقيقة 30 بعدما استقبل كرة ركنية برأسية رائعة في الزاوية اليمنى للمرمى، وبعد مرور ثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، نفذها ياسين الشيخاوي بنجاح.
وفي الدقيقة 58، أدرك مهند الطاهر هدف تقليص الفارق لفريق الهلال، بعدما استقبل تمريرة من بوبكار ديارة وسددها بشكل رائع في الشباك، وبعد مرور خمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للفريق التونسي، أهدرها كريم العواضي، بعما أطاح بها بعيدًا عن المرمى، قبل أن يعود الشيخاوي ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 81 من ركلة جزاء ثالثة حصل عليها الفريق.
ويلتقي الفريق المتأهل من النجم الساحلي والهلال السوداني إلى نصف نهائي البطولة، ليواجه الفائز من الزمالك أو حسنية أغادير المغربي.
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