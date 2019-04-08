الامارات | الجنيبي يدير لقاء غوانغزو الصيني وميلبورن الأسترالي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتياً، بقيادة الحكم الدولي عمار الجنيبي، لإدارة مباراة فريقي غوانغزو إيفرغراند الصيني وميلبورن فيكتوري الأسترالي، المقررة، بعد غد، في الصين ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للأندية، علماً أن طاقم التحكيم المساعد يضم أحمد الراشدي وجاسم آل علي ويعقوب الحمادي حكما رابعاً.
وغادر طاقم التحكيم الإماراتي، أمس، إلى الصين استعداداً لإدارة المباراة المرتقبة. ويعد عمار الجنيبي، الذي يوجد حالياً ضمن قائمة الحكام النخبة في آسيا، أحد أفضل الحكام في القارة الصفراء، ووجد أخيراً ضمن الحكام الذين قادوا مباريات كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات.
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