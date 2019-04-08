الامارات | «الأولمبية» تشارك في عمومية الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تشارك في عمومية الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الذي يعقد اليوم بمدينة جدة السعودية، لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد، حيث ستتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 إلى 2021، على أن يسبق ذلك اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد للاطلاع على كل التقارير لاعتمادها.

ويترأس الوفد المشارك عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن سليم، يرافقه المدير التنفيذي للجنة، محمد بن درويش.

وسيشهد الاجتماع مناقشة استعدادات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي عام 2021، فيما يعقد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعين لمجلس إدارته، الأول برئاسة الرئيس المكلف، حمد كالكبا مالبوم، والثاني برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد تزكيته لرئاسة المجلس من قبل الجمعية العمومية.