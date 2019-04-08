الامارات | خورفكان أقرب «الهواة» إلى دوري «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان أقرب «الهواة» إلى دوري «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم من تحديد بطاقتَي التأهل إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم، في الموسم المقبل، قبل ثلاث جولات من ختام المنافسات، إذ وضعت الجولة الـ15 فريق خورفكان في الصدارة برصيد 32 نقطة، يليه العروبة (30 نقطة)، ثم الحمرية وخورفكان (28 نقطة)، وهي الفرق التي مازالت في المنافسة على الصعود، بينما يحتل دبا الحصن المركز الخامس (25 نقطة)، ثم مسافي (22 نقطة)، والعربي (16 نقطة)، ثم (التعاون 13)، والذيد (12 نقطة)، ومصفوت (خمس نقاط) في المركز الأخير.

وكانت الجولة 15 أسفرت عن فوز خورفكان على الحمرية بهدفين نظيفين، والعروبة على مسافي 3-1، وحتا على الذيد 2-1، وذلك في أبرز وأهم مباريات الجولة التي انتهت بقية نتائجها بفوز التعاون على العربي 5-2، ودبا الحصن على مصفوت 2-1.

وبموجب هذه المعطيات مازالت جميع فرق المربع الذهبي تملك حظوظاً متقاربة لخطف إحدى بطاقتي الصعود مع أفضلية جيدة لخورفكان، الذي أصبح يبتعد بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثالث، إلا أن المتصدر تنتظره مباراة مصيرية أمام حتا في الجولة المقبلة، قد تحسم الصعود بشكل كامل لو نال النقاط الثلاث واستفاد من نتيجة مباراة مسافي مع الحمرية، بينما يحتاج العروبة إلى تقوية حظوظه لخدمة نفسه بنفسه بتحقيق نتائج الفوز بانتظار خدمة الآخرين.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، عبدالعزيز النعيمي، أن إدارة خورفكان برمجت كل شيء منذ البداية لتحقيق الهدف المنشود، مؤكداً أن الوصول لهذه المكانة في البطولة جاء بالتخطيط المبكر وروح الفريق الواحد، ولا يوجد شيء بالمصادفة، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المتابعة الحثيثة والدعم الكبير اللذان أولاهما مجلس الشارقة الرياضي للنادي، أثمرا نقلة نوعية في نتائج النادي، ومنها الفريق الأول لكرة القدم، وأشكر الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، للوقوف على احتياجات النادي، وتسهيل المعوقات للارتقاء بالمردود العام للفريق، ما يعد أحد أهم الأسباب التي مهدت للاقتراب من الصعود».

وأوضح «لا نريد استباق الأمور، بالحديث عن ضمان التأهل للعب في دوري الخليج العربي، ولن نحتفل مبكراً قبل الصعود بشكل رسمي، لكننا عملنا بشكل دقيق ومركّز من أجل الوصول لهذا الموقف بشكل مؤسسي، ما مهد للاقتراب بشكل كبير من الصعود».

وتابع: «اتخاذنا للقرار المناسب بالتخلي عن المدرب الصربي، ميودراغ جيسيتش، الذي تم الاستغناء عنه بسبب تردي نتائج الفريق ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، والتعاقد مع المدرب عبدالوهاب عبدالقادر، كانا من أهم وأدق القرارات التي تم اتخاذها عن دراسة وتشاور كبيرين، مهدا لكي يستعيد الفريق مستواه الحقيقي بوجود نخبة من اللاعبين المميزين الذين كانوا بحاجة إلى التوجيهين الفني والذهني اللذين قدمهما المدرب والخبير عبدالوهاب عبدالقادر».

وأضاف النعيمي: «أنصح اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم وعدم الاسترخاء، لأننا لم نصعد بعد حتى الآن، وتنتظرنا مباريات مهمة وصعبة، وأرى أن مباراتنا مع صاحب المركز الأخير فريق مصفوت، بأهمية وصعوبة المباراة المقبلة مع حتا، لذلك علينا أن ننتبه ونتوقف عن فرحة الفوز على الحمرية لنستعد لقادم المباريات».

وأكمل: «لا يوجد لدينا لاعب يتفوق على آخر، ونظرتنا للجميع أنهم نجوم وصناع الفرحة المقبلة».

أهم المباريات الحاسمة في «الهواة»

- الجولة 16

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مسافي - الحمرية

خورفكان - حتا

العربي - العروبة

- الجولة 17

العروبة - الحمرية

مصفوت - خورفكان

حتا - مسافي

- الجولة 18

دبا الحصن - العروبة

الحمرية - حتا

خورفكان - التعاون